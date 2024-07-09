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Гладков: ранены двое жителей после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ

Гладков: ранены двое жителей после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Предварительно, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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