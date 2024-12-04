ОПЕК+ обсудит продление квот на добычу нефти в онлайн-формате

Министры ОПЕК+ встречаются онлайн, чтобы обсудить продление квот на добычу нефти до 2025 года. На фоне добровольных сокращений добычи странами "Великолепной восьмерки", включая Россию и Саудовскую Аравию, возникли дискуссии о компенсациях и участии Бразилии.