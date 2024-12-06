Марочко: ВС РФ ликвидировали крупный укрепрайон ВСУ возле Сергеевки в ЛНР

Российские военные ликвидировали в районе села Сергеевка в ЛНР крупный укрепрайон ВСУ. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.
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