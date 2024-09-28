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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин после 3:4 с «Ак Барсом»: «В последних матчах «Металлург» доминирует по всем показателям. Есть глупые, детские ошибки. Я ошибся с запросом»

«Металлург» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ уступил казанцам (3:4). На 19‑й минуте гости сравняли счет (1:1), Разин взял запрос на просмотр эпизода блокировки вратаря в момент гола.

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