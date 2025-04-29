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Речная сборка: в Днепровской флотилии созданы подразделения БПЛА

Речная сборка: в Днепровской флотилии созданы подразделения БПЛА

Днепровская флотилия пополнилась подразделениями беспилотных летательных аппаратов. Они действуют как в связке с катерами, так и самостоятельно и выполняют широкий круг задач — от разведывательных до ударных.

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