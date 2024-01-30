Зоя Бербер сообщила о скором пополнении семейства

Звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Зоя Бербер сообщила, что ждет второго ребенка. Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, известная поклонникам по роли Леры, сообщила в социальных сетях радостную новость — она снова беременна.
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