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Зоя Бербер сообщила о скором пополнении семейства

Звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Зоя Бербер сообщила, что ждет второго ребенка.                  Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, известная поклонникам по роли Леры, сообщила в социальных сетях радостную новость — она снова беременна.

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