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Закон и Порядок

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Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Неожиданный «подарочек» на Новый год для иноагентов решило подготовить наше руководство! Теперь у них не получится проделывать их самый обожаемый фокус: поливать Россию грязью, но при этом же — зарабатывать тут деньги.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Читаю и охуеваю -какие спецсчета,какие раскаяния ,вы что ,одного поля ягода ?Свои,буржуинские?Не власть ,а сборище тупиц!
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14 час.
Alexander Kozlov
Счета, но не для них, а скажем - на лечение детей, для которых по смс собирают. А то врагам деньги, а на детей, как на паперти.
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14 час.

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