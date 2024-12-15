Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Читаю и охуеваю -какие спецсчета,какие раскаяния ,вы что ,одного поля ягода ?Свои,буржуинские?Не власть ,а сборище тупиц!

Alexander Kozlov

Счета, но не для них, а скажем - на лечение детей, для которых по смс собирают. А то врагам деньги, а на детей, как на паперти.