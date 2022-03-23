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Wildberries предлагает РПЛ стать единым поставщиком форм для всех клубов

Wildberries предлагает РПЛ стать единым поставщиком форм для всех клубов

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries сделал РПЛ предложение по поставкам экипировки для клубов лиги.

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