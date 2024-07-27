Саша Зверева заявила, что ей плевать на свою внешность

43-летняя певица Саша Зверева призналась, что ей больше нечего скрывать. Артистка известная своей приверженностью к здоровому образу жизни и естественной красоте, поделилась с фанатами своим мнением о критике внешности.
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