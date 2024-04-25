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Мәктәп укучылары һәм укытучылар май бәйрәмнәрендә ничә көн ял ит

Мәктәп укучылары һәм укытучылар май бәйрәмнәрендә ничә көн ял итә? https://intertat.tatar/news/maktap-ukucylary-ham-ukytucylar-mai-bairamnarenda-nicek-yal-ita-5865762.

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