Мәктәп укучылары һәм укытучылар май бәйрәмнәрендә ничә көн ял ит

Мәктәп укучылары һәм укытучылар май бәйрәмнәрендә ничә көн ял итә? https://intertat.tatar/news/maktap-ukucylary-ham-ukytucylar-mai-bairamnarenda-nicek-yal-ita-5865762.
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Мәктәп укучылары һәм укытучылар май бәйрәмнәрендә ничә көн ял итә? https://intertat.tatar/news/maktap-ukucylary-ham-ukytucylar-mai-bairamnarenda-nicek-yal-ita-5865762.