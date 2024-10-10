Глава киевского режима Владимир Зеленский не может официально отказаться от территорий, однако будет готов к прекращению огня по текущей линии фронта без признания потерь украинских земель, утверждает итальянская газета Corriere della Sera.
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