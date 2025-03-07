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Китай

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Посол Казахстана в Китае: Казахстан и Китай внесут большой вклад в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Накануне открытия в Пекине 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев дал эксклюзивное интервью сайту "Синьхуанет".

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