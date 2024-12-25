БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику

Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику

В Москве и Московской области за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников.

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Комментарии
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Константин Коростелев
Судя по банкоматам, то это Сбер. А как относится к банку который тебя грабит и обманывает? Заработать ТРИЛЛИОН!!!! За первое полугодье.... КАК?
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19 час.
ВА
Владимир Акулов
Тупость  некоторых показали  эти  взрывы...Поддаваясь  телефонному  гипнозу  жуликов  , отмороженные  придурки  отдают  свои  деньги  ,  а  потом  что-то  взрывают ,  чтобы  *вернуть*  утраченное  ...Не  надо  наказывать   этих  слабоумных  ,  невменяемых?  Ведь  невменяемость  как  раз  и  означает  неподсудность?
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11 час.

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