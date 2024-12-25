В Москве и Московской области за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников.
Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику
Комментарии
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Константин Коростелев
Судя по банкоматам, то это Сбер. А как относится к банку который тебя грабит и обманывает? Заработать ТРИЛЛИОН!!!! За первое полугодье.... КАК?
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19 час.
ВА
Владимир Акулов
Тупость некоторых показали эти взрывы...Поддаваясь телефонному гипнозу жуликов , отмороженные придурки отдают свои деньги , а потом что-то взрывают , чтобы *вернуть* утраченное ...Не надо наказывать этих слабоумных , невменяемых? Ведь невменяемость как раз и означает неподсудность?
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11 час.
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