Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику

Судя по банкоматам, то это Сбер. А как относится к банку который тебя грабит и обманывает? Заработать ТРИЛЛИОН!!!! За первое полугодье.... КАК?

ВА

Владимир Акулов

Тупость некоторых показали эти взрывы...Поддаваясь телефонному гипнозу жуликов , отмороженные придурки отдают свои деньги , а потом что-то взрывают , чтобы *вернуть* утраченное ...Не надо наказывать этих слабоумных , невменяемых? Ведь невменяемость как раз и означает неподсудность?