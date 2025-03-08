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Огуречный рассол больше не выливаю. Нашла ему вкусное применение

Огуречный рассол больше не выливаю. Нашла ему вкусное применение

Стою я на кухне, выливаю остатки огуречного рассола в раковину, и тут раздаётся возмущённый голос мужа: — Ты что творишь?! Я вздрагиваю, оборачиваюсь, а он стоит с круглыми глазами, будто я только что выбросила в мусор ведро икры.

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