Огуречный рассол больше не выливаю. Нашла ему вкусное применение

Стою я на кухне, выливаю остатки огуречного рассола в раковину, и тут раздаётся возмущённый голос мужа: — Ты что творишь?! Я вздрагиваю, оборачиваюсь, а он стоит с круглыми глазами, будто я только что выбросила в мусор ведро икры.