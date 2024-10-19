Почтовый сервер парламента был взломан

Почтовый сервер парламента был скомпрометирован. Два дня назад он подвергся кибератаке, сообщает moldpres По данным Управления коммуникации и связей с общественностью парламента, причины и последствия киберинцидента расследуются ответственными государственными учреждениями.
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