Кровь, бутылка и силуэт ребенка: друг Усольцевых заявил, что увидел на месте их пропажи 

Это меняет основную версию исчезновения семьи.Почти год спустя после загадочного исчезновения Усольцевых в тайге Красноярского края появились новые тревожные подробности: друг главы семьи Валентин Дегтерев заявил, что на фотографиях с октябрьских поисков разглядел следы крови и бутылку, как у Сергея.
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