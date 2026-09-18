Кровь, бутылка и силуэт ребенка: друг Усольцевых заявил, что увидел на месте их пропажи 

Это меняет основную версию исчезновения семьи.Почти год спустя после загадочного исчезновения Усольцевых в тайге Красноярского края появились новые тревожные подробности: друг главы семьи Валентин Дегтерев заявил, что на фотографиях с октябрьских поисков разглядел следы крови и бутылку, как у Сергея.