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FiNE NEWS

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Волшебное зелье для урожая: петербургские учёные создали супер-покрытие для семян

В петербургских лабораториях произошло кое-что интересное: учёные из СПбГУ, Аграрного университета, Политеха, ИТМО и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова создали полимерное покрытие, которое превращает семена в настоящих супергероев.

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