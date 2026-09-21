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Политнавигатор

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Мы как никогда близки к войне с Россией, – немецкий журналист требует прекратить выгораживать бандеровцев

Мы как никогда близки к войне с Россией, – немецкий журналист требует прекратить выгораживать бандеровцев

Угроза прямого столкновения Запада с Россией сейчас самая серьезная с 1945-го года. Об этом в эфире видеоблога «Die Weltwoche» заявил немецкий журналист, экс-редактор влиятельных изданий «Die Welt» и «NeueZürcher Zeitung» Роджер Кеппель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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