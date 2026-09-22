Шансы Bitcoin на возвращение к $100 000 остаются низкими без нового катализатора

После сильного роста в августе, когда Bitcoin прибавил около 25% за месяц, на рынке вновь появились ожидания возвращения BTC к отметке $100 000.
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