У россиян осталось чуть больше месяца, чтобы отчитаться о доходах

Срок подачи налоговых деклараций физлиц истекает 30 апреля. Кто должен это сделать, а кому подавать декларацию необязательно?У всех, кто трудоустроен официально и других источников дохода не имеет, необходимости отчитываться перед налоговой нет.
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