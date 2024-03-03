Эксперт по этикету Грохотова увидела снисходительный жест в поцелуе Байдена макушки Мелони

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова в беседе со «Звездой» объяснила, что с точки зрения дипломатического этикета поцелуй американского президента Джо Байдена в макушку премьер-министра Италии Джоржди Мелони является неуместным, однако, учитывая странные выходки главы Белого дома, такой инцидент не выглядит как дипломатический скандал.