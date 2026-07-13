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Паша Эшги: «У «Миннесоты» и Хьюза нет прогресса в переговорах о новом контракте. Герин был слишком занят другими делами»

Соведущий подкаста Spittin’ Chiclets Паша Эшги заявил, что в переговорах между Куинном Хьюзом и « Миннесотой » о продлении контракта нет прогресса.

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