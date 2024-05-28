Пешеход погиб ночью на федеральной трассе под Новосибирском

27 мая в 23.20 пешеход оказался на трассе между Болотным и Новосибирском. Мужчина 1987 года рождения в темноте и вне зоны пешеходного перехода решил перейти на другую сторону дороги и оказался под колесами авто.
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