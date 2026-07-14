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Живая Кубань

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«Закрываем перед ней дверь»: министр обороны Венгрии дерзко высказался о взаимоотношениях с Россией

«Закрываем перед ней дверь»: министр обороны Венгрии дерзко высказался о взаимоотношениях с Россией

«Закрываем перед ней дверь»: министр обороны Венгрии дерзко высказался о взаимоотношениях с РоссиейМинистр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что его страна намерена прекратить сотрудничество с Россией.

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