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За рулем

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КАМАЗ объявил о своих планах

КАМАЗ объявил о своих планах

Отечественный производитель грузовых автомобилей КАМАЗ намерен в 2024 году увеличить выпуск продукции до 45 тысяч единиц.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
КАМАЗ объявил о своих планах! И мы все на задницу попадали.  Недавно китайцы показали свой магистральный тягач, так плакать хотелось от такого сравнения.   Из десяти  грузовиков на наших дорогах- восемь китайского производства. И с нормальным качеством.  Вот результат от &quot;бюджетного правила&quot; и  отправляемых тридцать лет российских денег в банки врагов, вместо российской экономики.    Браво кудрины, набиуллины, силуановы, и прочая и прочая!...
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Александр Пятнистый
я уже 5 лет езжу китайском Лифане- кроме мелкого ремонта (ттт) ничего не происходило
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