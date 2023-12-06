Отечественный производитель грузовых автомобилей КАМАЗ намерен в 2024 году увеличить выпуск продукции до 45 тысяч единиц.
КАМАЗ объявил о своих планах
Комментарии
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Александр Лагуткин
КАМАЗ объявил о своих планах! И мы все на задницу попадали. Недавно китайцы показали свой магистральный тягач, так плакать хотелось от такого сравнения. Из десяти грузовиков на наших дорогах- восемь китайского производства. И с нормальным качеством. Вот результат от "бюджетного правила" и отправляемых тридцать лет российских денег в банки врагов, вместо российской экономики. Браво кудрины, набиуллины, силуановы, и прочая и прочая!...
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18 час.
Александр Пятнистый
я уже 5 лет езжу китайском Лифане- кроме мелкого ремонта (ттт) ничего не происходило
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8 час.
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