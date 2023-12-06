Александр Лагуткин

КАМАЗ объявил о своих планах! И мы все на задницу попадали. Недавно китайцы показали свой магистральный тягач, так плакать хотелось от такого сравнения. Из десяти грузовиков на наших дорогах- восемь китайского производства. И с нормальным качеством. Вот результат от "бюджетного правила" и отправляемых тридцать лет российских денег в банки врагов, вместо российской экономики. Браво кудрины, набиуллины, силуановы, и прочая и прочая!...