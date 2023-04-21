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На Украине сообщили о ликвидации трех каналов побега уклонистов

На Украине сообщили о ликвидации трех каналов побега уклонистов

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала еще три канала побега военнообязанных за границу. Организаторы предлагали уклонистам за деньги избежать призыва с помощью фальшивых документов и пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов.

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