По словам Джеймса Вэнса, у ВСУ нет шансов выстоять против российской армии Украина функционально уничтожена как страна, заявил американский сенатор-республиканец Джеймс Вэнс в эфире передачи State of the Union на телеканале CNN.
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