Озвучены перспективы развития охотничьих хозяйств Архангельской области

В Архангельской области продолжается активное развитие охотничьего хозяйства. По данным государственного охотничьего реестра, в регионе уже зарегистрировано более 62 тысяч охотников, что является рекордным показателем.
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