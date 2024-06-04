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Озвучены перспективы развития охотничьих хозяйств Архангельской области

Озвучены перспективы развития охотничьих хозяйств Архангельской области

В Архангельской области продолжается активное развитие охотничьего хозяйства. По данным государственного охотничьего реестра, в регионе уже зарегистрировано более 62 тысяч охотников, что является рекордным показателем.

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