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Леброн Джеймс одобрил продление контракта между «Лейкерс» и Джарредом Вандербилтом

Леброн Джеймс одобрил продление контракта между «Лейкерс» и Джарредом Вандербилтом

Форвард Джарред Вандербилт продлит контракт с «Лейкерс» на 4 года и 48 миллионов долларов. Лидер «озерников» Леброн Джеймс одобрил сделку, выложив пост в социальных сетях.

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