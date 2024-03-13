Объединенные Арабские Эмираты станут партнером масштабной промышленной выставки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ФедералПресс. Делегация ОАЭ во главе с министром промышленности и передовых технологий представит основные направления промышленно-экономического сотрудничества на ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
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