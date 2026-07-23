Пенсионер из Новокубанска отдал мошенникам 939 тысяч рублей

Житель Новокубанска стал жертвой телефонных мошенников, лишившись крупной суммы денежных средств. Как сообщили в правоохранительных органах, 73-летний мужчина передал курьеру злоумышленников 939 тысяч рублей наличными.
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