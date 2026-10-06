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Аргументы и Факты

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Принцесса Норвегии подала многомиллионный иск против бывшего окружения

Принцесса Норвегии подала многомиллионный иск против бывшего окружения

Норвежская принцесса Марта Луиза инициировала судебный процесс на десятки миллионов долларов, обратившись с иском против лиц из своего прежнего окружения.

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