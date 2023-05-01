Компания TRE представила первый комплект тюнинга для нового купе BMW M2 в кузове G87

Осенью 2022 года состоялась премьера «заряженного» купе M2. Вместе с моделью немецкая марка представила заводской тюнинг из фирменного каталога BMW M Performance Parts, а независимые тюнинг-ателье пока только готовятся к доработке нового спорткара.
Осенью 2022 года состоялась премьера «заряженного» купе M2. Вместе с моделью немецкая марка представила заводской тюнинг из фирменного каталога BMW M Performance Parts, а независимые тюнинг-ателье пока только готовятся к доработке нового спорткара.
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