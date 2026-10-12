Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 84 рублей впервые за неделю, евро торгуется ниже 94 рублей. Валютный рынок отыгрывает последние геополитические новости: в частности, снятие ограничений США на импорт дизельного топлива из России и заявления Трампа об энергетическом перемирии Москвы и Киева, отмечают «Альфа-Инвестиции» .

Вернуться к статье