Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 84 рублей впервые за неделю, евро торгуется ниже 94 рублей. Валютный рынок отыгрывает последние геополитические новости: в частности, снятие ограничений США на импорт дизельного топлива из России и заявления Трампа об энергетическом перемирии Москвы и Киева, отмечают «Альфа-Инвестиции» .