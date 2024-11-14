Открытая база ПРО США в Польше несет ядерную угрозу России — эксперт

Ядерную угрозу России несет новая база ПРО Соединенных Штатов Америки в Польше, так как с нее могут быть запущены крылатые ракеты с ядерными боеголовками, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 14 ноября журналистам.