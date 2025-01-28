ИА Новороссия Жена комбата помогала грабить раненых, несогласных кидали в подвал. Живов: "Не поверил, если бы сам не увидел" Коллаж: Царьград В истории с видео, на котором два "военных полицейских" избивают раненых бойцов, сразу возник вопрос: для чего они вели съёмку этих пыток? Ответ читайте в материале "Новороссии".
Зеков не выше рядовых, какие командные должности, вот и всё. Кто им подписывал командные должности - тоже привлечь!
Комментарии
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Георгий Корнев
У них хоть военная кафедра есть?, что на офицерские должности ставят? Или деньги решают всё. Вот блогеры армию дискредитируют. Да не блогеры. Эти деятели по сути разбоем занимаются в составе организованной группы. Нород как бы догадывается, что без крыши сверху такое провернуть практически не возможно. Соловьёв любит показывать как приезжает за за км. от фронта. Лучше бы показал вот это, и потом какие меры к беспредельщикам приняли. Система характеризуется не ошибками, а как она на ошибки реагирует.
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4 час.
Татьяна Кибишева
Не путайте уголовные статьи и политические.
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3 час.
Дмитрий Крикунов
Ощущение - этой статьи - разжигание недоверия
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3 час.
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