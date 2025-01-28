Зеков не выше рядовых, какие командные должности, вот и всё. Кто им подписывал командные должности - тоже привлечь!

Георгий Корнев

У них хоть военная кафедра есть?, что на офицерские должности ставят? Или деньги решают всё. Вот блогеры армию дискредитируют. Да не блогеры. Эти деятели по сути разбоем занимаются в составе организованной группы. Нород как бы догадывается, что без крыши сверху такое провернуть практически не возможно. Соловьёв любит показывать как приезжает за за км. от фронта. Лучше бы показал вот это, и потом какие меры к беспредельщикам приняли. Система характеризуется не ошибками, а как она на ошибки реагирует.