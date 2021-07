Правда ли, что молока стало больше, а коров меньше? Помните забавный советский мультфильм, где незадачливый старик продавал корову: – А много ль корова даёт молока? – Да мы молока не видали пока… После публикации статьи о качестве российского молока столкнулся вот с чем: оказывается, многие люди уверены, что дела с коровами в нашей стране обстоят […] The post Откуда в России столько молока, если коров в полях больше не видно? first appeared on Эхо.