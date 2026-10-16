В сети набирают популярность видео, в которых молодые люди жалуются на быстро портящийся хлеб. В комментариях многие соглашаются: «Упаковка пропадает за два дня, а мы успеваем съесть только куска 4 в лучшем случае», — пишет пользовательница.
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