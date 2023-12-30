Узбекская диаспора в России: "готовы дойти до самого верха, чтобы решить вопрос"

Русский Империалист

Чёрная плесень даже не покаялась за все те злодеяния, что вершили над русскими после развала СССР, а туда же - подавай им всё на блюдечке с золотой каёмочкой ! Если не нравится у нас что-то, то плесень никто не держит, она нам не нужна, она нам противна, она у нас уже в печёнках сидит и давно пора её гнать ссаными тряпками !