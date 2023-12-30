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Узбекская диаспора в России: "готовы дойти до самого верха, чтобы решить вопрос"

Узбекская диаспора в России: "готовы дойти до самого верха, чтобы решить вопрос"

С места как говорят в карьер: узбекские гастарбайтеры, возмущены отсутствием реакции со стороны региональной российской власти на их "законные требования".

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Комментарии
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Русский Империалист
Чёрная плесень даже не покаялась за все те злодеяния, что вершили над русскими после развала СССР, а туда же - подавай им всё на блюдечке с золотой каёмочкой ! Если не нравится у нас что-то, то плесень никто не держит, она нам не нужна, она нам противна, она у нас уже в печёнках сидит и давно пора её гнать ссаными тряпками !
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