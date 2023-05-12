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Вторая мировая и Великая Отечественная. Спорное начало и дискуссионный конец

Вторая мировая и Великая Отечественная. Спорное начало и дискуссионный конец

Заметной частью общего антироссийского дискурса является отрицание Великой Отечественной войны. Не было Великой Отечественной войны, была часть Второй мировой войны, так что нечего выпендриваться, противопоставляя себя просвещённому Западу.

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