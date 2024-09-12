Глава МИД Польши: у Варшавы сейчас нет никакого желания защищать Украину

У Варшавы сейчас нет никакого желания защищать Украину. С соответствующим заявлением в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом выступил руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует РИА Новости.
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