Wildberries будет брать 3% за оплату картами Visa и Mastercard

Покупателям предлагают альтернативные способы оплаты.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> Маркетплейс Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard, сообщается на сайте компании.
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