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Роспотребнадзор: дельта-штамм коронавируса может вернуться в Россию

Роспотребнадзор: дельта-штамм коронавируса может вернуться в Россию

Дельта-штамм коронавирусной инфекции может вернуться на территорию Российской Федерации. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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