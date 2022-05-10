Роспотребнадзор: дельта-штамм коронавируса может вернуться в Россию

Дельта-штамм коронавирусной инфекции может вернуться на территорию Российской Федерации. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Дельта-штамм коронавирусной инфекции может вернуться на территорию Российской Федерации. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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