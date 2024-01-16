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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Яйца могут подорожать на 10-15% в январе. Поставщиков хотят проверить на жадность

Яйца могут подорожать на 10-15% в январе. Поставщиков хотят проверить на жадность

В Госдуме указали, что происходит "беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков" Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц, пишет "Парламентская газета".

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