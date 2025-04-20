Цискаридзе гордится «папиными дочками»

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой выпустил свой первый женский класс. Николай Цискаридзе с Владимиром Мединским, его женой Мариной и своими ученицами Андрей Лушпа Ректор Академии Русского балета имени Вагановой выпустил свой первый женский класс, который подготовил к государственному экзамену.