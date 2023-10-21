RS: США должны наладить контакты с Россией в сфере борьбы с терроризмом

США необходимо наладить взаимодействие с Российской Федерацией в сфере борьбы с терроризмом. С таким мнение выступили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft (RS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии