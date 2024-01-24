Более 175 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние каникулы

В новогодние каникулы Нижегородскую область посетило более 175 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регион прибыло на 22 тысячи больше гостей, рост туристического потока составил 14%.
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