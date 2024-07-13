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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Свежие комментарии

  • valentina sergeeva
    Если до сих пор не запретили, опять-таки возникает вопрос: кто у нас засел в Госдуме и как пролез?!В РФ могут запрет...
  • Е Пронина
    запретить надо усыновлять всем иностранным гражданам , только гражданам РФ усыновление))В РФ могут запрет...
  • Елена Верия (Безденежных)
    А что, еще до сих пор не запретили????????????????????!!!!!!!! Ну, вообще жутко становится... Давно пора! Или только ...В РФ могут запрет...

В РФ могут запретить усыновлять детей жителям стран, где разрешена смена пола

В РФ могут запретить усыновлять детей жителям стран, где разрешена смена пола

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение принять такое решение нашло широкую поддержку Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий усыновление и опекунство детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола.

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Комментарии
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Елена Верия
А что, еще до сих пор не запретили????????????????????!!!!!!!! Ну, вообще жутко становится... Давно пора! Или только &quot;грибами&quot; да &quot;валежником&quot;?????
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13 час.
Е Пронина
запретить надо усыновлять всем иностранным гражданам , только гражданам РФ усыновление))
Ответить
13 час.
valentina sergeeva
Если до сих пор не запретили, опять-таки возникает вопрос: кто у нас засел в Госдуме и как пролез?!
Ответить
10 час.

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