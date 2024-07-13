В РФ могут запретить усыновлять детей жителям стран, где разрешена смена пола

Елена Верия А что, еще до сих пор не запретили????????????????????!!!!!!!! Ну, вообще жутко становится... Давно пора! Или только "грибами" да "валежником"?????

Е Пронина запретить надо усыновлять всем иностранным гражданам , только гражданам РФ усыновление))