По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение принять такое решение нашло широкую поддержку Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий усыновление и опекунство детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола.
В РФ могут запретить усыновлять детей жителям стран, где разрешена смена пола
Комментарии
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Елена Верия
А что, еще до сих пор не запретили????????????????????!!!!!!!! Ну, вообще жутко становится... Давно пора! Или только "грибами" да "валежником"?????
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13 час.
Е Пронина
запретить надо усыновлять всем иностранным гражданам , только гражданам РФ усыновление))
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13 час.
valentina sergeeva
Если до сих пор не запретили, опять-таки возникает вопрос: кто у нас засел в Госдуме и как пролез?!
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10 час.
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