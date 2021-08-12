На Камчатке вертолёт, принадлежавший компании депутата Редькина, с людьми на борту упал в Курильское озеро

На Камчатке в четверг вертолёт Ми-8, принадлежавший компании депутата заксобрания Камчатского края Редькина, с людьми на борту упал в озеро в Кроноцком заповеднике.
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