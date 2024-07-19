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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минское «Динамо» подписало лучшего новичка белорусской лиги Арсения Ковгореню. Форвард присоединился к брату Тимофею

Соглашение с игроком рассчитано на 2 года и является двусторонним.  В минувшем сезоне нападающий играл за минскую «Юность» в чемпионате Беларуси – 50 матчей и 31 (19+12) балл при показателе полезности «+15».

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